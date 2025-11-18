Павел Василенко

Альфонсо Дэвис вернулся к тренировкам с мюнхенской Баварией в этот понедельник после почти восьмимесячного перерыва из-за серьезной травмы правого колена.

Дэвис, который в марте получил разрыв передней крестообразной связки правого колена, наконец-то видит свет в конце туннеля. 25-летнего левого защитника, который получил травму во время игры за национальную сборную Канады, встретил тренер Венсан Компани и его товарищи по команде, которые не играли за свои национальные сборные.

Канадский игрок, который провел 58 матчей за свою страну, постепенно возвращается к работе. Дэвис уже возобновил бег в начале августа, а тренировки с мячом начал в начале сентября, а теперь сделал еще один важный шаг в своем восстановлении.