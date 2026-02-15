Гол экс-звезды Шахтера выбил команду Таловерова из Кубка Англии
Команда украинца вылетела с турнира
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
Сток Сити дома потерпел поражение от лондонского Фулхэма в матче 1/16 финала Кубка Англии. Матч завершился со счетом 2:1.
В первом тайме Сток Сити смог выйти вперед: отличился корейский полузащитник Джун-Хо Бе. После перерыва гости смогли переломить ход игры. Сначала бывший футболист Шахтера Кевин сравнял счет, а затем Рид забил победный гол.
Защитник сборной Украины Максим Таловеров отыграл весь матч в составе Сток Сити.
Кубок Англии, 1/16 финала
Сток Сити – Фулхэм – 1:2
Голы: Бе, 19 – Кевин, 55; Рид, 84.