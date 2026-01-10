Легенда Сток Сіті Майк Пежич в своей колонке для издания Stoke-on-Trent Live поделился мнением о клубе и украинском защитнике Максима Таловерова. Эксперт подчеркнул оборонительные качества украинца, который в этом сезоне выступает не на привычной позиции центрального защитника, а на месте правого фулбека.

Пежич отметил, что игроки из запасного состава, которые получили шанс из-за травм и участия партнеров в Кубке африканских наций, должны использовать предоставленную возможность по максимуму.

«Хорошо, что игроки, присоединившиеся к клубу прошлым летом, хорошо прижились, такие как Томас Риго, Максим Таловеров, Ламин Сиссе и Роберт Боженик, без которого будет очень плохо, сколько бы времени он ни провел в лазарете. Это [защита] сильная сторона Таловерова. Если фулбеки могут добавить атакующий элемент, это будет дополнительным бонусом, но приоритетом является сохранение ворот «на замке». Именно эти запасные игроки, как Таловеров, должны доказать свою способность. Мы должны увидеть их потенциал и амбиции. Возьмите футболку и докажите, что можете быть номером один, даже когда основные игроки вернутся».

Ранее Сток Сити с Таловеровым на выезде обыграл Норвич.