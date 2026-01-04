Сток Сити с Таловеровым на выезде обыграл Норвич
Украинец провел на поле весь поединок
19 минут назад
Фото - Getty Images
Сток Сити на выезде обыграл Норвич в 26-м туре английского Чемпионшипа. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Украинский защитник Сток Сити Максим Таловеров вышел в старте на позиции правого защитника и провел полный матч.
Команда украинца занимает восьмое место в Чемпионшипе, имея 40 очков после 26 туров.
Чемпионшип, 26-й тур
Норвич – Сток Сити – 0:2
Голы: Галлахер, 75, Томас, 82.