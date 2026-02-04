Сергей Разумовский

Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский будет отмечен индивидуальной наградой в Серии А. По информации официального сайта лиги, именно его удар был признан лучшим голом января в чемпионате Италии.

Победный для Малиновского мяч был забит в матче 23-го тура против Болоньи, который завершился результативной победой Дженоа (3:2). Украинец отличился на 62-й минуте, записав этот эпизод в свою голевую коллекцию сезона.

В нынешней кампании 32-летний полузащитник является одним из заметных исполнителей в составе Дженоа. Всего он провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

La punizione di Ruslan Malinovskyi è l'@IliadItalia goal of the month - gennaio 🗓️☄️ pic.twitter.com/8ZSGdnm3rN — Lega Serie A (@SerieA) February 4, 2026

