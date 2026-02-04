Малиновский лучший в Серии А. Украинец получил признание
Хавбек отметился лучшим голом января в чемпионате
около 1 часа назад
Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский будет отмечен индивидуальной наградой в Серии А. По информации официального сайта лиги, именно его удар был признан лучшим голом января в чемпионате Италии.
Победный для Малиновского мяч был забит в матче 23-го тура против Болоньи, который завершился результативной победой Дженоа (3:2). Украинец отличился на 62-й минуте, записав этот эпизод в свою голевую коллекцию сезона.
В нынешней кампании 32-летний полузащитник является одним из заметных исполнителей в составе Дженоа. Всего он провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.
