Главный тренер Дженоа Даниэле Де Росси поделился ожиданиями от матча 24 тура Серии А против Наполи. Его слова приводит TuttomercatoWEB.

Когда у Наполи в распоряжении все игроки, на мой взгляд, это первая или вторая команда чемпионата, возглавляемая самым успешным тренером последних лет в Италии. Им трудно после вылета из Лиги чемпионов, но они оправились. Если мы думаем, что они подавлены этим, но Конте может вдохновить их за секунду, знает, как мотивировать, и находит правильные слова.

Я не думаю, что мы увидим скучный Наполи. У них отсутствуют несколько ключевых игроков, но с точки зрения глубины у них невероятный состав.

Это будет тяжелый матч с точки зрения физики. Мы должны быть готовы, зная, что они сильная команда, но с мыслями о том, что в нашей крепости может случиться все что угодно, - рассказал Де Росси.