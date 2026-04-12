Серый Разумовский

В 32-м туре итальянской Серии А Дженоа на своем поле одержала волевую и очень важную победу над Сассуоло со счетом 2:1. Одним из главных героев встречи стал украинский полузащитник Руслан Малиновский, который не только отметился забитым мячом, но и в целом провел яркий матч.

Начало игры для украинца складывалось непросто. Уже на 5-й минуте Малиновский получил желтую карточку, и могло показаться, что этот матч станет для него нервным и сложным. Однако вскоре хавбек не просто оправился после раннего предупреждения, но и сумел стать центральной фигурой одного из ключевых эпизодов встречи.

Перед голом Дженоа имела опасный момент, когда Витинья пробивал в ближний угол, но вратарь соперников Мурич спас свою команду. Тем не менее, вскоре мяч оказался у Руслана Малиновского, который получил достаточно свободного пространства примерно за 25 метров до ворот. Украинец не стал медлить и нанес фирменный удар, отправив мяч точно в верхний угол. Удар вышел не таким мощным, как это часто бывает у Малиновского, однако идеальная точность позволила ему открыть счет и вывести хозяев вперед.

После перерыва поединок стал еще более напряженным. Второй тайм обе команды начали уже вдесятером, поскольку в конце первой половины встречи случились удаления. Эллертсон в составе Дженоа и Берди со стороны Сассуоло подрались в подтрибунном помещении, из-за чего оба футболиста досрочно завершили матч.

Во втором тайме Сассуоло сумел восстановить равновесие — отличился Коне. Казалось, что матч может закончиться ничьей, однако в концовке хозяева вырвали победу. На 84-й минуте победный мяч за «грифонов» забил Экубан, принеся своей команде крайне важные три очка.

Дженоа набрала 36 очков в турнирной таблице и увеличила отрыв от зоны вылета до девяти баллов. Кроме того, команда сократила отставание от Сассуоло до шести пунктов, что также имеет важное значение в борьбе за улучшение турнирных позиций на финише сезона.

Серия А, 32-й тур

Дженоа – Сассуоло 2:1

Голы: Малиновский 18, Экубан 84 – И. Коне 57

Дженоа: Бейлоу, Маркандаллі, Эстигор, Васкес, Эллертсон, Френдруп, Малиновский (Мазини 55), Бальданци (Мартин 55), Сабелли (Отоа 87), Витинья (Мессиас 75), Коломбо (Экубан 55)

Сассуоло: Мурич, Валюкевич (В. Кулибали 67), Мухаремович, Идзес, Дойг (Липани 81), И. Коне (Л. Моро 87), Торвстедт, Матич (Вольпато 67), Берарди, Пинамонти (Ианнони 81), Лорьенте

Предупреждения: Малиновский 5, Френдруп 20 – Дойг 32, Валюкевич 40, Мухаремович 90+1

Удаления: Эллертсон 45+1 – Берарди 45+1

Видео: MEGOGO.