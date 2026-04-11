Денис Седашов

Определились восемь национальных сборных, которые выступят в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. Помимо Украины, за титул будут бороться Великобритания, Италия, Испания, Бельгия, Казахстан, Чехия и Китай.

Украинская команда пробилась в финал благодаря победе над Польшей со счётом 4:0 в квалификации.

Решающая стадия турнира состоится в сентябре в Китае.

Олейникова принесла Украине четвертую победу над Польшей в Кубке Билли Джин Кинг.