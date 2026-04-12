Фьюри подтвердил, что готов провести трилогию с Усиком
У Цыганского короля есть одно условие
около 4 часов назад
Тайсон Ф’юрі / Фото - Sky Sports
Бывший чемпион мира в супертяжёлом дивизионе Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) заявил, что готов провести трилогию с обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО).
«Я хочу сразиться с Энтони Джошуа. И всё. Я не… Или, или если Эй Джей этого не хочет – тогда давайте сделаем трилогию с Усиком.
Но мне, ч***т, нужна честная игра».
Напомним, ночью на 12 апреля британец победил единогласным решением судей россиянина Арсланбека Махмудова (21-3, 19 KO).
Сразу после этого Тайсон бросил вызов Энтони Джошуа, который наблюдал за поединком у рингсайда.
