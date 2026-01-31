Малиновский: «Играть против Лацио нелегко»
Руслан почти спас игру для Дженоа
27 минут назад
Руслан Малиновский / Фото - Дженоа
Хавбек Дженоа и сборной Украины Руслан Малиновский поделился впечатлениями от стартового матча 23 тура Серии А против Лацио (2:3). Его слова приводит TuttomercatoWEB.
У нас также были хорошие возможности забить гол. Играть против Лацио нелегко, потому что они ждут, пока мы потеряем мяч, чтобы затем контратаковать, - сказал Малиновский.
Малиновский в этом сезоне провел за Дженоа 22 матча: 4 гола, 3 асиста.
