Саудовский Аль-Наср одержал победу над французской Тулузой в контрольном матче, который состоялся 30 июля в австрийском Грёдиге. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу клуба из Эр-Рияда.

Первыми отличились французы: на 25-й минуте мяч в сетку отправил Янн Гбо. Однако еще до перерыва Аль-Наср отыгрался – на 33-й минуте гол забил Криштиану Роналду. Во втором тайме победу своей команде принес Мохаммед Маран, забив на 77-й минуте.

Следующий матч Аль-Наср проведет 10 августа против испанской Альмерии, а 19 августа команда Криштиану Роналду сыграет с Аль-Иттихадом в матче за Суперкубок Саудовской Аравии.

Тулуза, в свою очередь, 2 августа встретится с немецким Штутгартом, а 16 августа стартует в Лиге 1 выездным матчем против Ниццы.

Контрольный матч. 30 июля 2025, Грёдиг (Австрия)

Аль-Наср (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) – Тулуза (Тулуза, Франция) 2:1 (Роналду 33, Маран 77 – Гбо 25)

Гол Роналду:

Видео: STC TV