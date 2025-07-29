В Европе не получилось. Фелиш в 25 лет поехал доигрывать к Роналду
Ну, хоть заработает
около 6 часов назад
Нападающий Жоау Фелиш перешел из Челси в Аль-Наср. Об этом сообщает пресс-служба аравийского клуба.
Давайте завоюем победу вместе! Жоау Фелиш – игрок Аль-Насра 💛
Португальская звезда Жоау Фелиш официально подписал контракт с Аль-Насром ✍️
Срок контракта Фелиша с аравийским клубом не раскрывается. Но по данным авторитетного портала Transfermarkt, переход 25-летнего футболиста обошелся в 30 миллионов евро при оценочной рыночной стоимости в 20 млн.
Фелиш после Бенфики выступал за Атлетико, Челси, Барселону и Милан, но нигде не закрепился в стартовом составе. При этом в сборной Португалии дела обстоят лучше – девять голов и четыре ассиста в 45 матчах.
Ранее Аль-Наср продлил контракт с партнером Фелиша по сборной Криштиану Роналду.
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