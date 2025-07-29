Сергей Стаднюк

Нападающий Жоау Фелиш перешел из Челси в Аль-Наср. Об этом сообщает пресс-служба аравийского клуба.

Давайте завоюем победу вместе! Жоау Фелиш – игрок Аль-Насра 💛 Португальская звезда Жоау Фелиш официально подписал контракт с Аль-Насром ✍️ Аль-Наср

"لنُحقّق الفـوز معًا"

جواو فيليكس .. نصراوي 💛 pic.twitter.com/yhGZZ9584o — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 29, 2025

Срок контракта Фелиша с аравийским клубом не раскрывается. Но по данным авторитетного портала Transfermarkt, переход 25-летнего футболиста обошелся в 30 миллионов евро при оценочной рыночной стоимости в 20 млн.

Фелиш после Бенфики выступал за Атлетико, Челси, Барселону и Милан, но нигде не закрепился в стартовом составе. При этом в сборной Португалии дела обстоят лучше – девять голов и четыре ассиста в 45 матчах.

Ранее Аль-Наср продлил контракт с партнером Фелиша по сборной Криштиану Роналду.