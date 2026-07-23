Сергей Разумовский

В первых матчах второго раунда квалификации Лиги Европы играли клубы, за которые выступают известные украинские футболисты.

Андерлехт Данила Сикана встречался на выезде с Хаммарбю. Украинский нападающий начал матч в стартовом составе и уже на шестой минуте открыл счет. Сикан неожиданно выполнил штрафной удар и после рикошета от перекладины отправил мяч в верхний угол ворот.

Удержать преимущество бельгийцам не удалось. На 79-й минуте Андерлехт остался в меньшинстве после удаления Натана Салиба, который получил вторую желтую карточку. А за минуту до завершения основного времени Аджей сумел сравнять счет.

Sikan opent de score. 🟣⚪️ Suivez le reste du match en direct sur Mauve TV. 📺 pic.twitter.com/zWingg8oxd — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 23, 2026

Другой матч с участием украинцев завершился сенсационным поражением Бенфики. Лиссабонцы на выезде играли против Санкт-Галлена, а Анатолий Трубин и Георгий Судаков вышли в стартовом составе.

Швейцарская команда первой вышла вперед — на 37-й минуте отметился Бальде. Еще до перерыва Рафа Силва восстановил равновесие, однако во втором тайме Гааль забил победный мяч для хозяев.

Трубин провел на поле весь матч. Голкипер Бенфики сделал четыре сейва, выиграл верховое единоборство, однажды успешно сыграл как свипер и отдал 44 из 48 передач. Оценка украинца от FlashScore — 6,4.

Судаков также отыграл полный матч. Полузащитник нанес четыре удара, один из которых попал в створ ворот, выполнил две ключевые передачи и трижды заработал фол. В то же время он девять раз терял мяч и не выиграл ни одной из трех попыток дриблинга. Его оценка — 6,3.

Квалификация Лиги Европы. Второй раунд, первые матчи

Хаммарбю – Андерлехт 1:1

Голы: Аджей, 89 – Сикан, 6

Удаление: Салиба, 79

Санкт-Галлен – Бенфика 2:1

Голы: Бальде, 37, Гааль, 80 – Рафа Силва, 44