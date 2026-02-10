Луис Энрике: «Мне нравится, как Де Дзерби строит игру Марселя»
Тренер ПСЖ отметил атакующий стиль провансальцев
36 минут назад
Луис Энрике / фото - Getty
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился мнением о работе наставника Марселя Роберто Де Дзерби, отметив стиль игры команды под руководством итальянского специалиста.
Мне нравится, как Де Дзерби строит игру своей команды. Он ставит на атакующий футбол, нацеленный на победы. Это один из самых сильных тренеров нынешнего чемпионата Франции, — приводит слова Энрике derbyderbyderby.it.
После 21 тура Лиги 1 ПСЖ имеет в своем активе 51 очко и возглавляет турнирную таблицу. Марсель набрал 39 баллов и занимает четвертое место.
Роберто Де Дзерби возглавил провансальский клуб летом 2024 года. Ранее итальянский тренер работал в Брайтоне, Шахтере, Сассуоло, Беневенто и Палермо.
В последнем туре Марсель уступил ПСЖ с большим счетом.
