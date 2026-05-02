Гол украинца принес его клубу первый за полвека Кубок Польши. Видео
Хлань помог завоевать желанный трофей
около 1 часа назад
Максим Хлань / Фото - Гурник Забже
Гурник и Ракув определили обладателя Кубка Польши 2025/26. Матч в Варшаве завершился со счетом 2:0.
Судьбу матча решили голы Массімо и Хланя в каждом из таймов.
Экс-игрок молодежной сборной Украины в свой первый сезон за Гурник помог клубу Лукаша Подольского впервые с 1972 года выиграть Кубок Польши.
В составе Ракува не смог принять участие в поединке полузащитник Владислав Кочергин, пропускающий сезон из-за тяжелой травмы колена.
Выигрыш Гурником Кубка Польши обеспечил команде из Забже участие в Лиге Европы в следующем сезоне.
Кубок Польши. Финал
Гурник - Ракув 2:0
Голы: Массімо, 32, Хлань, 65
