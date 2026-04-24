Сергей Разумовский

Сборные Польши и Украины могут снова встретиться в товарищеском матче. Об этом сообщает польское издание Przegląd Sportowy, по информации которого польская национальная команда в настоящее время ищет соперника на июньский спарринг.

Известно, что 3 июня сборная Польши уже проведет один товарищеский матч — в Варшаве против Нигерии. Что касается второй игры, то, по данным источника, её соперником, скорее всего, станет либо Украина, либо Чехия. При этом отмечается, что матч пройдет не в Варшаве, хотя точное место проведения пока еще не названо.

Для сборной Украины такой поединок мог бы стать хорошей возможностью провести качественный контрольный матч против крепкого европейского соперника. Польша традиционно считается конкурентоспособной командой, а подобные встречи часто дают тренерскому штабу шанс проверить новые сочетания, оценить резерв и поддержать игровой тонус команды.

Стоит напомнить, что Польша и Украина уже играли друг с другом накануне Евро-2024. Тогда поляки одержали победу со счетом 3:1. Тот матч стал важной частью подготовки обеих команд к турниру, хотя в общем итоге результат оказался более успешным для польской сборной.

Также символично, что сейчас возможный новый спарринг обсуждается на фоне неудачного отбора обеих команд на чемпионат мира 2026 года. И Польша, и Украина не смогли пробиться на мундиаль, поэтому товарищеские матчи в июне могут стать одним из первых шагов к построению новых планов и подготовке к следующим официальным турнирам.

