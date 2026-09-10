Гол ван Нистелроя с передачи Стама: ПСВ «вернул» юношей Шахтера во времена, когда они еще не родились
Нидерландцы минимально одолели украинцев
В первом туре общего этапа Юношеской лиги UEFA Шахтер U-19 неудачно начал выступления в новом розыгрыше турнира. Донецкая команда на выезде минимально уступила сверстникам из ПСВ – 0:1.
Для юношей Шахтера это уже одиннадцатый сезон в престижном европейском турнире. К началу международной кампании команда активно готовилась во время межсезонья. Донецкие игроки проводили тренировки на базе академии в Счастливом и параллельно участвовали во внутренних соревнованиях.
Состав Шахтера в Юношеской лиге УЕФА сформировали футболисты команд U-21 и U-19. Коллектив возглавляет Алексей Белик, который также работает со старшей по возрасту командой. Ему помогает его тренерский штаб.
Единственный гол в матче был забит во втором тайме. Лаем ван Нистелрой воспользовался передачей Дирана Стама и принес ПСВ победу.
Интересно, что авторы результативной комбинации имеют известные футбольные фамилии. Лаем ван Нистелрой действительно является сыном бывшего нападающего сборной Нидерландов Руда ван Нистелроя. В то же время, Диран Стам лишь однофамилец легендарного защитника Япа Стама. Его отец – бывший защитник Твенте и Брёды Ронни Стам.
Таким образом, Шахтер начал новый розыгрыш Юношеской лиги УЕФА с поражения.
Юношеская лига UEFA. Общий этап, первый тур
ПСВ – Шахтер 1:0
Гол: ван Нистелрой, 10