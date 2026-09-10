Для юношей Шахтера это уже одиннадцатый сезон в престижном европейском турнире. К началу международной кампании команда активно готовилась во время межсезонья. Донецкие игроки проводили тренировки на базе академии в Счастливом и параллельно участвовали во внутренних соревнованиях.

Состав Шахтера в Юношеской лиге УЕФА сформировали футболисты команд U-21 и U-19. Коллектив возглавляет Алексей Белик, который также работает со старшей по возрасту командой. Ему помогает его тренерский штаб.

Единственный гол в матче был забит во втором тайме. Лаем ван Нистелрой воспользовался передачей Дирана Стама и принес ПСВ победу.

Интересно, что авторы результативной комбинации имеют известные футбольные фамилии. Лаем ван Нистелрой действительно является сыном бывшего нападающего сборной Нидерландов Руда ван Нистелроя. В то же время, Диран Стам лишь однофамилец легендарного защитника Япа Стама. Его отец – бывший защитник Твенте и Брёды Ронни Стам.

Таким образом, Шахтер начал новый розыгрыш Юношеской лиги УЕФА с поражения.