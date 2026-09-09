Павел Василенко

Михаил Мудрик получил травму голеностопного сустава на тренировке Тоттенхэма. Ожидается, что украинский вингер не сможет играть до окончания международной паузы, сообщает football.london.

Мудрик лишь недавно воссоединился со своим бывшим тренером в Шахтере Роберто Де Дзерби. В день дедлайна трансферов украинец перешел из Челси в Тоттенхэм на правах аренды до конца сезона.

Для Мудрика этот переход стал возможностью вернуться к полноценному футболу после длительной паузы. Дисквалификацию, связанную с употреблением запрещенного вещества мельдония, была снята лишь несколько недель назад.

На прошлой неделе украинец наконец-то вышел на поле. Мудрик появился после перерыва в матче Тоттенхэма против Ноттингем Форест, который завершился без голов – 0:0. Это был его первый официальный матч за 646 дней после длительной паузы.

Теперь возвращение Мудрика снова оказалось под угрозой из-за травмы. Вингер получил повреждение на тренировке и, по предварительным прогнозам, пропустит ближайший отрезок до следующей международной паузы.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера планирует вызвать Мудрика на матчи сине-желтых в Лиге наций.