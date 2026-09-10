Владимир Кириченко

Сегодня, 10 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов ПСВ – Шахтер.

Игра пройдет в Эйндховене на стадионе Филипс. Начало – в 19.45 по киевскому времени.

Главным арбитром встречи будет турок Халил Мелер.

Прямая трансляция матча запланирована на медиа-сервисе MEGOGO.

ПСВ и Шахтер сыграли между собой 1 официальный матч в истории – в ноябре 2024-го на общем этапе ЛЧ. Горняки вели до 87-й минуты со счетом 2:0, но проиграли 2:3.

Шахтер подходит к матчу после победы в УПЛ над Карпатами (2:1). ПСВ в Эредивизии обыграл Аякс (3:1).

Шахтер опробовал поле ПСВ перед стартовым матчем Лиги чемпионов. Видео