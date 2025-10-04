Гол Ваната помог Жироне одержать первую победу в сезоне
Каталонцы взяли три очка
В матче восьмого тура Ла Лиги Жирона на своем поле принимала Валенсию. Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 2:1.
На 18-й минуте невероятный гол с дальней дистанции забил украинский форвард Жироны Владислав Ванат.
Гости отыгрались на 57-й минуте благодаря точному удару Диего Лопеса. Каталонцы быстро восстановили преимущество – через шесть минут отличился Арнау Мартинес.
На 68-й минуте Ванат был заменен, а с 80-й минуты хозяева играли в меньшинстве – красную карточку получил Иван Мартин.
Другой украинец каталонской команды – вингер Виктор Цыганков – из-за травмы не попал в заявку.
Жирона одержала первую победу в сезоне. Каталонцы занимают 16-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав шесть очков. Валенсия – 14-я (8 баллов).
Ла Лига, 8-й тур
Жирона – Валенсия – 2:1
Голы: Ванат, 18, Мартинес, 63 – Лопес, 57.