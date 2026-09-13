Сергей Разумовский

В четвертом туре английской Премьер-лиги Манчестер Сити на выезде минимально победил Манчестер Юнайтед – 1:0. Единственный гол в дерби забил Эрлинг Холанд.

Начало встречи оказалось напряженным и полным эмоций. На 23-й минуте Фоден получил прямую красную карточку за неспортивное поведение, из-за чего Манчестер Сити остался в меньшинстве еще до завершения первого тайма.

После удаления «красные дьяволы» получили численное преимущество и начали действовать смелее. Хозяева пытались воспользоваться дополнительным пространством и усилить давление на оборону соперника, однако долгое время не могли создать по-настоящему опасных моментов.

В то же время Манчестер Сити продемонстрировал, что даже в меньшинстве способен эффективно использовать свои шансы. На 60-й минуте Холанд воспользовался ошибкой обороны Манчестер Юнайтед и поразил ворота хозяев. Этот гол стал неожиданным ударом для команды, которая почти весь второй тайм играла в большинстве.

После пропущенного мяча Манчестер Юнайтед увеличил давление и пытался спасти хотя бы ничью. Однако футболисты хозяев не смогли воспользоваться численным преимуществом. Манчестер Сити организованно оборонялся, сдержал финальный натиск соперника и удержал победный счет.

Благодаря этой победе Манчестер Сити набрал 12 очков и догнал Арсенал. Однако горожане уступают лондонцам первое место по худшим дополнительным показателям. Манчестер Юнайтед имеет четыре балла и располагается на 13-й позиции.

В другом матче тура Брайтон на выезде разгромил Ковентри, который возглавляет Фрэнк Лэмпард, – 5:0. Важным эпизодом встречи стало удаление Авонии на 53-й минуте. После этого хозяева остались в меньшинстве, а Брайтон воспользовался численным преимуществом и довел матч до убедительной победы.

Брайтон набрал семь очков и поднялся в зону Лиги чемпионов. Ковентри остается главным аутсайдером чемпионата: команда не набрала ни одного балла, а разница забитых и пропущенных мячей составляет 0:10.

АПЛ, четвертый тур

Ковентри – Брайтон 0:5

Голы: Костулас, 36, Ялькуе, 51, Гросс, 69 (пен.), Данк, 83, Аяри, 90+4

Удаление: Авоньи, 53

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:1

Гол: Холанд, 60

Удаление: Фоден, 23