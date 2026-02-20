Павел Василенко

История, которая еще месяц назад тронула немецких болельщиков, ныне приобрела совершенно другую, скандальную окраску. Немецкий арбитр-любитель Паскаль Кайзер оказался под следствием по подозрению в инсценировке гомофобного нападения на самого себя.

27-летний судья стал известен после публичных обручений перед микрофоном на стадионе ФК Кёльн, где его предложение принял партнер. Событие вызвало волну поддержки и положительных отзывов. Впоследствии Кайзер заявил, что начал получать угрозы в социальных сетях, а позже сообщил о якобы гомофобном нападении возле своего дома недалеко от Кёльна.

Инцидент вызвал резонанс по всей стране. Комиссар по вопросам сексуального разнообразия Софи Кох публично выразила поддержку арбитру, назвав произошедшее проявлением «трусости и бездушного насилия». Однако следствие пошло по другому пути. Прокуратура Кёльна подтвердила, что расследование сосредоточено именно на Кайзере как на лице, первоначально подозреваемом в фальсификации преступления. Во время обыска его жилища были изъяты доказательства.

Сам арбитр пока воздерживается от комментариев. Его адвокат подчеркивает, что молчание не является признанием вины. Дополнительно Кайзер фигурирует в отдельном деле о предполагаемой краже и растратах средств на предыдущем месте работы в одном из баров Кёльна – эти обвинения он также категорически отрицает.

Скандал вызвал широкую дискуссию в Германии, поскольку объединил чувствительные темы защиты прав ЛГБТ-сообщества, общественного доверия и возможных злоупотреблений вокруг них.