Павел Василенко

Виктор Дёкереш вскоре должен присоединиться к Арсеналу. Издание Record и инсайдер Фабрицио Романо сообщают, что игрок готов расстаться со значительной суммой денег, чтобы облегчить сделку.

Швед провел отличную кампанию в составе лиссабонского Спортинга. Однако после сезона он поссорился с руководством клуба.

Дёкереш зол на клуб за то, что тот потребовал больше денег за его трансфер, чем было оговорено изначально. Он объявил, что не вернется в Лиссабон.

В последние дни Арсенал перешел в наступление. Шведский нападающий уже согласовал пятилетний контракт с «канонирами».

Тем не менее, два клуба пока не пришли к согласию. Сам Дёкереш решил взять ситуацию в свои руки, отказавшись от части своей зарплаты.

Швед отказался от примерно двух миллионов евро из своей зарплаты, чтобы облегчить Арсеналу переговоры со Спортингом и предложить более высокую сумму трансфера.

Дёкереш делает все возможное, чтобы присоединиться к Арсеналу. Он полон решимости играть в Лондоне и не рассматривает ни одного другого сценария.