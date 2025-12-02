Громкий трансфер на горизонте, Неймар возвращается в Европу?
Бразилец может сменить клуб
около 3 часов назад
Фото - Getty Images
Когда-то один из лучших футболистов мира, бразилец Неймар может совершить эффектное возвращение в Европу.
В частности, по данным британских СМИ, Неймара связывают с Манчестер Юнайтед.
Также возникает вопрос, готов ли 33-летний бразилец, после серии травм в последние сезоны, к вызовам Английской Премьер-лиги.
Неймар, лучший бомбардир сборной Бразилии в истории (79 голов в 128 играх), сейчас играет за родной Сантос.
Несмотря на травмы и советы врача, он делает все возможное, чтобы спасти клуб от вылета. Неймар вернулся в Бразилию в январе после расторжения контракта с саудовским Аль-Хилялем и длительной реабилитации из-за травмы связок колена.