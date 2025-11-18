Павел Василенко

Неймар совершил громкий шаг в бизнесе: семья бразильской суперзвезды приобрела бренд Pele – торговую марку, созданную в честь самого известного футболиста в истории Бразилии. Сделка была осуществлена через NR Sports, семейную компанию, фактически управляемую отцом Неймара.

По информации UOL Esporte, переговоры с предыдущим владельцем, компанией Sport 10, прошли без лишних трудностей, а цена покупки составила всего 18 миллионов долларов. Сумма выглядит почти символической, учитывая глобальную узнаваемость имени Пеле.

Теперь Неймар и его команда получают полный контроль над использованием имени легенды, его образа, архивов и всех коммерческих направлений, связанных с трижды чемпионом мира. После смерти Пеле 29 декабря 2022 года бренд почти не использовался – и теперь его планируют возродить на мировом уровне.

Стратегия семьи Неймара очевидна: масштабное развитие бренда, выпуск новых официальных продуктов, международные коллаборации и проекты, призванные почтить наследие Пеле и переосмыслить его образ для новых поколений.

Официальная презентация покупки запланирована на 19 ноября – дату, когда в Бразилии традиционно отмечают легендарный тысячный гол Пеле.