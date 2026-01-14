Павел Василенко

Вингер Полесья Алексей Гуцуляк в комментарии изданию Трибуна отреагировал на свое перевод в команду житомирцев U-19.

«Считаю необходимым прояснить ситуацию. На протяжении всего срока контракта я не давал никакого повода сомневаться в своем профессионализме, преданности команде и желании помочь клубу прогрессировать. Я не считаю корректным критиковать решения руководства и не буду этого делать. Моя позиция проста – мне нужна возможность играть в футбол, на максимальном уровне отработать свой контракт с Полесьем, помочь в борьбе за чемпионство и вместе со сборной Украины бороться за выход на ЧМ-2026. Для меня это мечта, к которой мы все вместе с командой шли достаточно долго».

Напомним, что вместе с Гуцуляком в юношескую команду Полесья был переведен защитник Сергей Чоботенко. Оба игрока не смогли договориться с клубом о продлении контракта.

Соглашение Гуцуляка с житомирским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Гуцуляк в текущем сезоне провел 19 матчей за Полесье (три гола и четыре ассиста), а также стал лучшим бомбардиром сборной Украины в 2025 году (пять голов в девяти матчах).