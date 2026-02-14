Гусев: «Остаюсь в структуре Динамо»
Легенда біло-синіх продовжує працювати в київському клубі
43 минуты назад
Фото - ФК Динамо
Бывший ассистент экс-главного тренера Динамо Александра Шовковского – Олег Гусев – в интервью порталу 1927.kiev.ua рассказал, что он и далее работает в киевском клубе.
«Я остаюсь в структуре Динамо, работаю советником президента [Игоря Суркиса]. Смотрю игры на сборах U19 и первой команды. Просматриваю игроков, которых хотят купить. В нашей ситуации сложнее с трансферами – кто-то не хочет ехать, кто-то тренеру не подходит, у кого-то цена завышена. Пока в Украине идет война – футбол не развивается, он выживает».
После 16 туров Динамо имеет в активе 26 зачетных баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.
