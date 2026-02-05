Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола с иронией отреагировал на очередные вопросы о соотношении трофеев и финансовых расходов клуба. Эта тема была поднята на послематчевой пресс-конференции после выхода горожан в финал Кубка лиги.

В полуфинале турнира Манчестер Сити по сумме двух матчей переиграл Ньюкасл Юнайтед с общим счётом 5:1. В ответном матче команда Гвардиолы одержала победу 3:1 и уверенно оформила путёвку в финал, где сыграет с Арсеналом.

Мы вышли в финал благодаря нашим стараниям. Шутки в сторону — я очень рад этому достижению. Я не воспринимаю его как нечто само собой разумеющееся и понимаю, насколько сложно этого достичь. Мне просто нужно, чтобы игроки были в хорошей форме и могли составить конкуренцию Арсеналу, — приводит слова Хосепа Гвардиолы City Report.

Напомним, что на предыдущей пресс-конференции испанский специалист отмечал, что Манчестер Сити занимает седьмое место в АПЛ по общей сумме трансферных расходов, и подчёркивал, что ожидает от шести клубов, которые потратили больше, аналогичных результатов.