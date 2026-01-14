Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подвел итоги полуфинала Кубка английской лиги против Ньюкасла (2:0). Его слова приводит ВВС.

Очень классно, мы были на высоте. Это первый шаг к выходу в финал. Каждый раз, когда мяч попадает к Семеньо, он всегда оказывается в нужном месте.

4 арбитра и VAR не могли принять решение, пришлось обратиться к главному. Мы отреагировали именно так, как должны были в этой ситуации. Мы прилагаем все усилия, чтобы выйти в финал. Мы станем сильнее, - сказал Гвардиола.