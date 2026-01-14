Гвардиола оценил выступление Ман Сити в полуфинале Кубка английской лиги
Все решится в начале февраля
около 11 часов назад
Хосеп Гвардиола / Фото - Getty Images
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подвел итоги полуфинала Кубка английской лиги против Ньюкасла (2:0). Его слова приводит ВВС.
Очень классно, мы были на высоте. Это первый шаг к выходу в финал. Каждый раз, когда мяч попадает к Семеньо, он всегда оказывается в нужном месте.
4 арбитра и VAR не могли принять решение, пришлось обратиться к главному. Мы отреагировали именно так, как должны были в этой ситуации. Мы прилагаем все усилия, чтобы выйти в финал. Мы станем сильнее, - сказал Гвардиола.
Ответный матч между Манчестер Сити и Ньюкаслом состоится 4 февраля.