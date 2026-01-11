Сергей Разумовский

Вингер Манчестер Сити Антуан Семенио ярко заявил о себе в первом же матче за новую команду. В поединке 1/32 финала Кубка Англии горожане на своем поле устроили настоящий разгром Эксетера, завершив игру с невероятным счетом 10:1, а новичок сделал заметный вклад в это результативное представление.

26-летний вингер в дебютной встрече за Манчестер Сити не только отметился забитым мячом, но и записал на свой счет результативную передачу. Таким образом Семенио сразу объединил два ключевых показателя для атакующего игрока – гол и ассист – и стал автором достижения, которое для клуба является довольно редким.

По статистике, Семенио стал первым футболистом Манчестер Сити с 2011 года, которому удалось и забить, и отдать ассист в своем дебютном матче за команду. Последний раз подобное делал Серхио Агуэро: аргентинец в первой игре за горожан также объединил гол и результативную передачу в матче против Суонси.

Ранее сообщалось, что Семенио перешел из Борнмута за 75 миллионов евро.