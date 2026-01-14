Действующий обладатель Кубка английской лиги Ньюкасл в полуфинале турнира встречался с Манчестер Сити. Первый из двух матчей завершился победой гостей со счетом 0:2.

Команда Хосепа Гвардиолы отложила развязку на вторую половину встречи. Новичок Сити Семеньо во втором матче после перехода из Борнмута поразил ворота Ньюкасла.

Ньюкасл попытался отреагировать давлением на чужие ворота, создав несколько опасных моментов, однако Висса и Гимарайнш не смогли в этот вечер забить Траффорду.

В добавленное время второго тайма Ман Сити нашел свой шанс, когда Шерки после выхода на замену обеспечил своей команде преимущество в 2 гола перед ответной игрой 4 февраля в Манчестере.

Кубок английской лиги. Полуфинал. Первая игра

Ньюкасл - Манчестер Сити 0:2

Голы: Семеньо, 53, Шерки, 90+9