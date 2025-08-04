Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола и его жена Кристина Серра приняли окончательное решение развестись.

По информации The Sun, еще в декабре прошлого года пара рассматривала возможность разрыва, однако тогда решила дать браку еще один шанс. Несмотря на попытку сохранить отношения, теплоту в семье сохранить не удалось.

Отношения между Пепом и Кристиной охладели. Из-за профессиональной деятельности Гвардиола постоянно проживает в Манчестере, тогда как Серра проводит большинство времени в Барселоне и Лондоне. Совместное времяпрепровождение они проводили лишь в праздничные периоды и во время отпусков.

Ожидается, что юридическое оформление развода будет завершено в течение ближайших недель.

Гвардиола и Серра познакомились в 1994 году, а официально поженились в 2014-м. У пары трое детей — дочери Мария и Валентина, а также сын Мариус.