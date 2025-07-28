Хосеп Гвардиола прокомментировал свое отношение к неудачам, подводя итоги прошлого сезона, в котором Манчестер Сити финишировал третьим в Премьер-лиге.

— Я рад, что потерпел неудачу. Обожаю неудачи. В этом обществе, где всё должно быть идеальным, где нужно выкладывать свою еду в соцсети… О, как замечательно, как я счастлив. Каждый день мы должны доказывать, что счастливы.

Да, мне грустно, я терплю неудачи и проигрываю. И что? Что в этом такого? Назовите хоть кого-то, у кого такого не происходит. Главное — работать, выкладываться на полную и делать своё дело хорошо.

И я не сдаюсь. У меня были плохие результаты, хуже, чем я ожидал. Но, эй, на следующий день будет ещё одна попытка — и я попробую снова. А в следующем году сделаю лучше. В этом и есть суть, — отметил Гвардиола в интервью GQ.