Украинский защитник Максим Таловеров рассказал о разговоре с Хосепом Гвардиолой после матча Кубка Англии между Плимутом и Манчестер Сити в марте.

Это еще один незабываемый момент. Мне тоже интересно, почему он решил подойти именно ко мне, но ощущения были невероятные. Я даже не ожидал, и когда увидел, что он идет в моем направлении, чтобы сказать пару слов, был поражен. Было очень приятно пообщаться с таким профессионалом, как он. Я считаю его одним из лучших, если не лучшим тренером в истории футбола. Он сказал кое-что о моей игре, похвалил и дал совет, но я хотел бы оставить его слова только в своей голове — поделился Максим Таловеров после общения с Хосепом Гвардиолой.

Напомним, украинский центральный защитник Таловеров официально стал игроком английского Сток Сити. О соглашении на три года объявили 5 июля: Максим перешел в клуб из Чемпионшипа из Плимута.