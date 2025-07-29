Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о будущих планах относительно своей карьеры. В интервью изданию GQ испанский специалист подтвердил, что намерен взять перерыв после завершения периода в английском клубе.

— Я не знаю, до какого возраста буду тренировать. Но одно знаю точно — после Ман Сити я остановлюсь. Это уже решено. Мне нужно сосредоточиться на себе, на своем теле. В Каталонии это называется — задуматься. Я хочу именно это сделать: просто остановиться и смотреть, как корова на поезд, который проезжает мимо. Как говорил мой дедушка: вы смотрите на меня, как коровы на поезд. Вот и все — надо остановиться и посмотреть.

Я никогда не думал, что стану тренером, что буду тренировать в Германии, Англии или что буду играть за Барселону. Мы думаем, что всё контролируем, но появляется что-то новое, и ты говоришь: «О, хочу это сделать или нет?». Если нет — то разберусь. А сейчас мой план такой: остановиться. А дальше увидим.