Гвардиола отреагировал на гол Трубина в ворота Реала
Специалист дал эмоциональный комментарий
около 1 часа назад
Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал гол украинского голкипера Бенфики Анатолия Трубина в ворота Реала в матче восьмого тура Лиги чемпионов, который завершился победой лиссабонской команды со счетом 4:2.
«Ми всі були на полі, тому не знали, що Бенфике нужен был гол для выхода на следующий раунд, когда начали смотреть последние минуты. Когда вратарь отправился в штрафную площадку соперника, мы спросили: «Трубин, зачем ты это делаешь?»
Реал мог сравнять счет, и мы вылетели бы из первой восьмерки». Однако это была хорошая стратегия со стороны Жозе Моуринью – забить четвертый гол, не так ли!» – цитирует Гвардиолу издание ESPN.
Трубин в текущем сезоне провел 33 матча, пропустил 26 мячей и в 17 встречах сыграл на «ноль».
Бенфика в стыковых матчах сыграет с Интером или с Реалом 17/18 и 24/25 февраля. Жеребьевка состоится 30 января.
