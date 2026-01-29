Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал гол украинского голкипера Бенфики Анатолия Трубина в ворота Реала в матче восьмого тура Лиги чемпионов, который завершился победой лиссабонской команды со счетом 4:2.

«Ми всі були на полі, тому не знали, що Бенфике нужен был гол для выхода на следующий раунд, когда начали смотреть последние минуты. Когда вратарь отправился в штрафную площадку соперника, мы спросили: «Трубин, зачем ты это делаешь?»

Реал мог сравнять счет, и мы вылетели бы из первой восьмерки». Однако это была хорошая стратегия со стороны Жозе Моуринью – забить четвертый гол, не так ли!» – цитирует Гвардиолу издание ESPN.