Моуриньо описал впечатления после спасительного гола Трубина
Анатолий стал культовой фигурой для Бенфики
около 1 часа назад
Жозе Моуринью / Фото - Бенфика
Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью оценил выступление Анатолия Трубина в матче 8 тура Лиги чемпионов против Реала (4:2). Его слова приводит Benfica TV.
Трубин забил замечательный гол. Независимо от того, каким будет наше будущее в турнире, эта победа является исторической. Она важна с экономической точки зрения и еще более важна с точки зрения престижа. Да, мы все еще в игре... Посмотрим, что еще мы сможем сделать в Лиге чемпионов, будет очень интересно, - заявил Моуринью.