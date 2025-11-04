Павел Василенко

Выходной перед матчем? В Манчестер Сити – да. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола принял необычное решение дать своим игрокам выходной накануне матча, даже в европейском турнире – против Боруссии Дортмунд в Лиге чемпионов.

Издание Daily Mail сообщает, что игроки появились в тренировочном центре в понедельник, чтобы восстановиться после воскресной победы над Борнмутом со счетом 3:1. Тренер сообщил команде, что во вторник, за 24 часа до домашней игры против немецкой команды, у них будет дополнительное время для отдыха.

С таким плотным календарем решение, вероятно, было принято для того, чтобы игроки оставались физически свежими, предоставляя приоритет отдыху, который является временем как для физического, так и для психического восстановления.

Тот же источник утверждает, что Гвардиола никогда не отменял тренировок накануне европейских матчей.

Тренер все же может провести легкую тренировку в среду утром, сосредоточенную на тактической подготовке к матчу.

В этом месяце Манчестер Сити встретится с Ливерпулем, Ньюкаслом и Лидсом в Английской Премьер-лиге.