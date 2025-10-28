Центральный полузащитник Манчестер Сити Родри восстановился после травмы подколенного сухожилия и возобновил тренировки с основной командой. Об этом сообщили в пресс-службе английского клуба.

Испанец пропустил три последние матча горожан против Эвертона (2:0), Вильярреала (2:0) и Астон Виллы (0:1). Ожидается, что Родри сможет вернуться на поле уже в ближайших встречах.

Следующий поединок команда Пепа Гвардиолы проведет 29 октября в рамках Кубка лиги против Суонси. Далее Сити ждет матч АПЛ с Борнмутом (2 ноября) и игра Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд (5 ноября).

