Гвардиола серьезно готовится к возвращению Зинченко на «Этихад»
Ман Сіті будет принимать Ноттингем
41 минуту назад
Хосеп Гвардиола / Фото - Getty Images
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 18 тура АПЛ против Ноттингем Форест. Его слова приводит пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне, особенно с Нуну, они проделали там невероятную работу, и даже до этого это всегда было сложное место для выездов, из-за болельщиков и, особенно, из-за их качества. Это команда, которая много инвестировала в последние годы после повышения в АПЛ. Они действительно очень, очень хорошая команда, - рассказал Гвардиола.
Матч Манчестер Сити - Ноттингем Форест состоится в субботу, 27 декабря. Начало - в 14:40.
