Лучший бомбардир в истории АПЛ Алан Ширер (260 голов) высказался о расписании лиги в период Рождества в этом году.

Знаменитого в прошлом форварда возмутило решение трансляторов поставить на Boxing Day лишь 1 матч Манчестер Юнайтед - Ньюкасл (1:0).

Не могу поверить, что в Boxing Day всего одна игра. Я не помню, когда в последний раз у меня был выходной в Boxing Day. Я всегда работал в этот день. Я продолжал это делать и после завершения карьеры, как волонтер в программе Match of the Day.

Но Бог знает, как долго теперь я не буду работать в Boxing Day. Я работаю 27-го, но не в Boxing Day. Кажется безумием, что в Boxing Day всего одна игра, это очень странно.

Куда катится мир? Остальная Европа, например, Германия и Испания, отдыхают. Но всю свою жизнь я наблюдал спорт в Boxing Day и вокруг него. Странно, что всего один матч.

Спорт в Boxing Day - важное явление в нашей стране. Обычно в это время проходит очень много матчей. Думаю, я бы пропал без этого. Бог знает, что было бы, если бы его не было, - признался Ширер.