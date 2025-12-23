Михаил Цирюк

Когда весь европейский спорт замирает на рождественско-новогоднюю паузу, фанатов футбола всегда спасал он – Boxing Day. На следующий день после Рождества (которое еще несколько лет назад большинство украинцев воспринимали исключительно как католическое) болельщиков всегда ждала щедрая порция топового английского футбола, однако в этом году – только один матч в высшем дивизионе. Что же такое Boxing Day, как и когда он возник, и почему, в конце концов, в 2025 году его программу сократили до минимума – расскажем далее.

История Boxing Day

Многие воспринимают словосочетание Boxing Day как чисто футбольный термин, однако на самом деле это не так. В первую очередь это праздник, который отмечается в Великобритании и еще ряде стран ежегодно 26 декабря. Название никак не связано с боксом, потому что box здесь – это коробка, в которой дарят подарки на Рождество. Поэтому на украинский название этого праздника можно перевести как «День подарков».

Как Boxing Day стал футбольным термином?

А при чем здесь вообще футбол? Традиция проводить матчи 26 декабря существует на Туманном Альбионе с давних времен. Интересный факт: первый в истории поединок между футбольными клубами состоялся именно на следующий день после Рождества – 26 декабря 1860 года. Встреча между Шеффилдом и Холламом завершилась победой Шеффилда со счетом 2:0 и одновременно вошла в историю как первый матч, сыгранный в Boxing Day.

Почти через столетие, начиная с 1957 года, игры 26 декабря стали неотъемлемой частью футбольного календаря всех английских дивизионов. Еще одной характерной особенностью Boxing Day было большое количество дерби – противостояний между командами из одного города или региона. Благодаря этому болельщикам не нужно преодолевать большие расстояния, чтобы поддержать любимый клуб.

К тому же в праздничный период значительная часть работников транспорта находится в отпусках, что усложняет передвижение общественным транспортом, так что локальные матчи стали самым удобным вариантом для фанатов.

На Boxing Day в Англии играют не только в футбол. На рождественский период приходятся матчи профессиональных лиг по крикету, регби и другим видам спорта. Однако очевидно, что больше всего внимания привлекает именно игра миллионов и АПЛ.

Формально Boxing Day – это всего лишь один день в календаре и один отдельный тур Премьер-лиги. Тем не менее, для болельщиков за пределами Соединенного Королевства этот термин давно ассоциируется с целым отрезком плотного игрового графика в конце декабря и в начале января. В течение шести-семи дней команды АПЛ нередко проводили по три поединка, и именно этот отрезок сезона традиционно считается ключевым в контексте дальнейшего распределения мест в турнирной таблице.

Праздник для болельщиков и ад для игроков

Конечно, когда речь заходит о любом увеличении нагрузок и уплотнении календаря, футболисты и тренеры сразу против. Отменить эти «адские муки», которые уже «невозможно терпеть», периодически требовал почти каждый тренер, работавший или работающий в АПЛ, в том числе и самые звездные, как Пеп Гвардиола или Юрген Клопп.

Относиться к такому нытью можно по-разному: кто-то согласится, так как нагрузка на здоровье футболистов действительно увеличивается, а кто-то скажет, что за такие деньги вы должны развлекать публику 365 дней в году. Однако АПЛ годами отражала подобные претензии и стояла на своем. Ключевых аргументов два: праздник для болельщиков и, что более важно, праздничное шоу для трансляторов, что приносит очень серьезные суммы.

Почему в 2025 году не будет нормального Boxing Day?

Однако сколько бы футбольные чиновники Англии, да и любой другой страны, не говорили о традициях, заботе о болельщиках, которым приходится спасаться от скуки после рождественского застолья походом на стадион, деньги всегда побеждают нечто нематериальное.

Собственно, именно победу денег над традициями называют одной из причин того, что в этом году 26 декабря сыграют лишь один матч АПЛ, в котором Ман Юнайтед примет Ньюкасл. Во всех остальных дивизионах, при этом, все будет как всегда, и встреч состоится много.

А вот Премьер-лиги, по данным The Times, будет совсем мало из-за условий телевизионных контрактов. Одним из факторов, побуждающих лигу к такому решению, являются соглашения, обязывающие проводить матчи сезона АПЛ 2025/26 в течение 33 уикендов, тогда как еще пять туров должны состояться в будние дни.

Дополнительно на календарь влияет расширение еврокубковых соревнований и перенос матчей Кубка Англии на выходные дни. Возможно, именно поэтому 26 декабря, которое выпадает на пятницу, сыграют лишь один матч, а остальные 9 матчей тура состоятся уже в субботу и воскресенье.

Таким образом, на нынешний Boxing Day сыграют наименьшее количество матчей высшего дивизиона чемпионата Англии со времен Второй мировой войны. А когда-то в Англии в этот день было вот так:

В материале использованы фото Getty images