Сергей Разумовский

В1/16 финала чемпионата мира-2026 сборная Марокко сенсационно выбила Нидерланды в драматичном матче. Команда из Африки не только не уступала фавориту по игре, но и превосходила его по большинству статистических показателей, в частности по владению мячом, количеству ударов и ударам в створ ворот.

Нидерланды считались очевидным фаворитом встречи, однако на поле этого не доказали. Марокканцы действовали смело, агрессивно и создавали больше опасности у чужих ворот. Несмотря на это, основное время шло к безголевой ничьей, а ключевые события развернулись только в конце.

Оранжевые открыли счет на 72-й минуте благодаря голу Гакпо. Казалось, что именно нидерландцы дожмут соперника, но Марокко не сломилось и уже в добавленное время нашло ответ. На 91-й минуте Диоп сравнял счет и перевел игру в дополнительное время.

В дополнительное время победителя определить не удалось, так что команды перешли к серии пенальти, которая оказалась чрезвычайно нервной и непредсказуемой. Обе сборные неоднократно упускали шансы, демонстрируя настоящие качели.

Первым пробивал Тен Копмейнерс, который уверенно реализовал свой удар. Однако уже в следующих попытках Нидерланды потеряли преимущество: Нил Эль-Айнауи пробил в штангу, а Джастин Клюйверт также не реализовал пенальти, попав в каркас ворот.

Марокко сравняло счет благодаря Софьяну Рахими, после чего Ваут Веггорст снова вывел Нидерланды вперед. Однако Шемсдин Тальби сразу ответил точным ударом.

В решающей части серии Квинтен Тимбер не смог обыграть вратаря, пробив мимо ворот. Ашраф Хакими также не реализовал свою попытку, попав в штангу. Вскоре Крисенсио Саммервил не смог пробить голкипера, который парировал удар.

Последнее слово осталось за Исмаилом Сайбари. Он хладнокровно реализовал решающий пенальти и принес Марокко победу в серии — 3:2.

Марокко стало одной из главных сенсаций турнира и теперь сыграет в 1/8 финала против Канады 4 июля.

Чемпионат мира-2026, 1/16 финала

Нидерланды - Марокко 1:1 (2:3 – пен.)

Голы: Гакпо, 72 – Диоп, 90+1

Нидерланды: Вербрюгген, ван Хеке, ван Дейк, Аке (Копмейнерс, 71), Думфрис, Гравенберх (Тимбер, 87), де Йонг (де Рон, 110), ван де Вен (Гато, 86), Саммервил, Гакпо (Клюйверт, 113), Бробби (Веггорст, 71).

Марокко: Буну, Хакими, Диоп, Риад (Салах-Эддин, 75), Мазрауи, Эль-Айнауи, Буадди (Эль-Мурабет, 79), Диас (Яссин, 79), Унахи (Сбаи, 87), Эль-Ханнус (Тальби, 87), Сайбари.

Предупреждение: Диоп