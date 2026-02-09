Сергей Разумовский

Ливерпуль потерпел болезненное поражение от Манчестер Сити в домашнем матче 25-го тура АПЛ — 1:2. Мерсисайдцы пропустили решающий мяч в конце, не сумев удержать хотя бы ничью, и вновь в этом сезоне потеряли очки после 90-й минуты.

Как свидетельствует статистика Opta, нынешняя кампания уже стала для Ливерпуля одной из худших в этом компоненте: команда пропустила четыре «победных» гола соперников в чемпионате после 90-й минуты. Это повторение антирекорда АПЛ, который ранее фиксировался у Уотфорда (сезоны 2017/18 и 2021/22), Вест Хэма (2021/22) и Саутгемптона (2024/25). Такая тенденция сильно бьет по результатам, поскольку речь здесь идет о мячах, которые непосредственно изменяют исход матча в пользу оппонента.

После этой неудачи Ливерпуль с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. С учетом отставания от лидеров и нестабильности в решающие отрезки матчей, шансы действующего чемпиона сохранить титул кажутся минимальными.

