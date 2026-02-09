Ливерпуль рассматривает возможность попрощаться с вингером Федерико Кьезой уже в летнее трансферное окно. Итальянскому вингеру не удалось в полной мере привыкнуть к реалиям английского футбола, поэтому клуб допускает его уход.

По данным CaughtOffside, мерсисайдцы готовы продать 28-летнего футболиста за 25-30 миллионов евро. Ювентус уже предпринимает шаги для возвращения чемпиона Европы, при этом за развитием ситуации также следят Рома и Наполи.

В этом сезоне Кьеза принял участие в 24 матчах во всех соревнованиях, записав на свой счет три гола и три асиста. Суммарно вингер провел на поле 392 минуты. Его контракт с Ливерпулем действует до 2028 года.

Ранее Ливерпуль уступил Манчестер Сити.