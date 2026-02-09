Чудо-гол Собослоя не хватило Ливерпулю для победы над Манчестер Сити
Команда Гвардиолы не отпускает Арсенал
около 2 часов назад
Фото - Ливерпуль
Ливерпуль в центральном матче 25 тура АПЛ уступил Ман Сити на родном поле. Игра завершилась со счетом 1:2.
Во второй половине матча, в которой «красные» доминировали, Собослаи блестяще пробил штрафной удар, который попал в штангу.
Однако Сити сумел поздно переломить ход игры и заработать очки благодаря голам Силвы и Холанда, последний из которых был забит с пенальти в добавленное время.
Во время напряженной дополнительной игры Шерки снова забил мяч с дальней дистанции, когда Алиссон Бекер был вне ворот, но гол был отменен, так как Холанд фолил против Собослаи.
АПЛ. 25 тур
Ливерпуль - Манчестер Сити 1:2
Голы: Собослаи, 74 - Силва, 84, Холанд, 90+3 (с пенальти)