Ливерпуль в центральном матче 25 тура АПЛ уступил Ман Сити на родном поле. Игра завершилась со счетом 1:2.

Во второй половине матча, в которой «красные» доминировали, Собослаи блестяще пробил штрафной удар, который попал в штангу.

Однако Сити сумел поздно переломить ход игры и заработать очки благодаря голам Силвы и Холанда, последний из которых был забит с пенальти в добавленное время.

Во время напряженной дополнительной игры Шерки снова забил мяч с дальней дистанции, когда Алиссон Бекер был вне ворот, но гол был отменен, так как Холанд фолил против Собослаи.

АПЛ. 25 тур

Ливерпуль - Манчестер Сити 1:2

Голы: Собослаи, 74 - Силва, 84, Холанд, 90+3 (с пенальти)