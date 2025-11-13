Сергей Разумовский

В матче пятого тура европейской квалификации на чемпионат мира-2026, в котором Украина на выезде противостоит Франции, дебют в национальной команде отметил защитник киевского Динамо Тарас Михавко. Для центрбека это первое появление в составе главной сборной страны – ранее он играл только за юношеские и молодежные команды Украины.

Однако удачным дебют защитника точно не назовешь. В начале второго тайма Михавко нарушил правила в штрафной и «привез» пенальти, который уверенно реализовал Килиан Мбаппе. После этого забил и Майкл Олисе.

Встреча с французами стала знаковой и для нескольких других игроков. Александр Караваев получил первый вызов в сборную после паузы с 2023 года. Александр Сваток сыграл второй матч за национальную команду в 2025 году – предыдущий был в плей-офф Лиги наций против Бельгии. Полузащитник Егор Назарина также вернулся в состав после двухлетнего перерыва, а для Романа Яремчука это первое появление в отборочных матчах к чемпионату мира-2026.

Прямая трансляция матча Франция – Украина.