Павел Василенко

Ламин Ямаль никогда не скрывал, что Неймар был его главным футбольным кумиром. Но сегодня между юной звездой Барселоны и бразильской легендой речь идет уже не только о восхищении, но и о дружбе. Более того – о неформальном соглашении, которое может завершиться совместным отпуском после чемпионата мира-2026.

Ямаль признался, что поддерживает постоянный контакт с Неймаром, регулярно общается с ним через FaceTime и тепло вспоминает их совместный отпуск в Бразилии летом 2025 года. Тогда испанец гостил в доме звезды Сантоса в Мангаратибе.

После победного матча против Эльче (3:1), где Ямаль отметился голом и отпраздновал его фирменным жестом Неймара со скрещёнными руками, он объяснил этот момент. По словам вингера, он давно мечтал повторить культовое празднование кумира еще с времён его выступлений за ПСЖ.

Именно тогда Ямаль и раскрыл детали необычной договоренности: если сборные Испании и Бразилии встретятся в финале чемпионата мира 2026 года, они с Неймаром отправятся в совместный отпуск.

Тем не менее, эта идея напрямую зависит от одного ключевого фактора – участия Неймара в мундиале. 34-летний бразилец не играл за национальную команду с октября 2023 года из-за тяжелых травм колена и до сих пор не вернулся на поле после операции. Так что мечта о финале Испания – Бразилия остается красивой, но пока неопределенной.