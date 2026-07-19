Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира в двух дивизионах украинец Александр Усик (25-0, 16 КО) для FightHype рассказал о своём бое мечты.

Каков бой вашей мечты? С кем бы вы хотели сразиться из всех бойцов прошлого и настоящего?

«Против Мохаммеда Али».

Как бы прошёл ваш бой против Мохаммеда Али? Победили бы вы его легко, или это был бы сложный поединок? Это был бы ваш самый трудный бой?

«Это был бы трудный бой. 12, возможно, даже 15 раундов, но я бы не выиграл. Мохаммед Али одержал бы победу».

Он – величайший?

«Да. Раздельным решением (победу одержал бы Али – прим.)».

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