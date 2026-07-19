Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира в двух дивизионах украинец Александр Усик (25-0, 16 КО) для Daily Mail Boxing ответил на вопрос о возможной спортивной карьере его сыновей.

Я ранее смотрела, и, кажется, между вашими сыновьями и сыновьями Тайсона Фьюри разница примерно год. Увидим ли мы следующее поколение Усика против Фьюри?

«Возможно. Но мои оба сына не занимаются боксом, только дзюдо, ММА. Возможно, в UFC – без проблем, но бокс...».

Некоторые люди говорят, что идти по стопам родителей, которые были такими исключительными, очень трудно для ребенка. Хотели бы вы, чтобы они держались подальше от бокса по этой причине, или вам нравится идея учить своих детей делать то, что делаете вы?

«Я говорю своим сыновьям, бокс – это очень трудный вид спорта. На первом месте для меня и моей жены – это образование. Дзюдо сейчас – это невероятный вид спорта, который дисциплинирует. Но мой младший сын говорит мне: «Папа, я хочу заниматься боксом». Я говорю: «Подожди, потому что я начал боксировать с 15 лет. Тебе сейчас 11, у тебя есть четыре года».

Нет, мы тренируемся. Я тренируюсь со своими сыновьями, знаете, в перчатках. Как в школе бокса. Но если я увижу, что это хорошая идея, я помогу своим сыновьям. Но на первом месте образование».

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